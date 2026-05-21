栄エリアで20年にわたり愛されてきた「おでん鈴」が、2026年2月に伏見エリアに移転オープンしました。創業当時から変わらぬ名物おでんに加え、料亭出身の大将が手がける季節の一品料理や、新たに始めたランチ、串焼きなど、新たな魅力も加わっています。ランチは「日替わり定食」をはじめ、「鯖味噌」「アジフライ」「本日の焼魚」「ハンバーグ」など6種類を用意。小鉢2品に豚汁、漬物が付いた満足感ある定食で、白