福岡市で警察官を車ではねた殺人未遂の疑いで、18歳と19歳の少年が21日、再逮捕されました。殺人未遂と公務執行妨害の疑いで再逮捕されたのは、住居不詳、無職の19歳の少年と、神戸市に住む無職の18歳の少年です。警察によりますと、5月11日、福岡市東区の立体駐車場の管理者から「契約していない車が駐車している」との通報があり、警察官が駆けつけたところ、駐車場内の車の中で寝ていた少年2人を発見しました。警察官が職務質問