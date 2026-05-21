女優の国仲涼子（46）が21日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にVTR出演。下積み時代をともに過ごした人気歌手を明かした。この日スタジオにゲスト出演した人気歌手・島谷ひとみに向けて、コメントを寄せた国仲。その中で「上京してきた頃が同じなので、一緒に泡風呂に入ったりとか」と切り出し、お互いに隠し事ゼロの関係で、今でも島谷の自宅で手料理をごちそうになるという。そして「面と向かって伝えられな