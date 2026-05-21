女優の国仲涼子（46）が21日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にVTR出演。下積み時代をともに過ごした人気歌手を明かした。

この日スタジオにゲスト出演した人気歌手・島谷ひとみに向けて、コメントを寄せた国仲。その中で「上京してきた頃が同じなので、一緒に泡風呂に入ったりとか」と切り出し、お互いに隠し事ゼロの関係で、今でも島谷の自宅で手料理をごちそうになるという。

そして「面と向かって伝えられなかったこと」として、「本当に私がつらい時、ギューッてハグをしてくれて。それが最近一番うれしかった。改めてありがとうって言いたい」と告白。「また近いうちに会いましょう」と締めた。

島谷は、2人の関係を「たまたま芸能人だった、ぐらいの仲」と表現。国仲の所属事務所に預かってもらう形で、広島から上京した島谷は女子寮へ。電車の乗り換えなど「全部彼女に聞いて」と紹介されたのが、4カ月前に沖縄から来ていた国仲だった。

そのため「毎日いろんなレッスンに行ったり、何なら寝る時は一緒に寝たりとか」「何でも知ってますね」と仲の良さをアピールした。

また国仲のメッセージを受け、「こういう会話はしないし、仕事とかは逆に照れる」といい、「基本的にうちで会うんですけど、顔をみたら（落ち込んでいるのが）分かる。その時にちょっとハグしようって」と振り返り、「そういう関係の人がいたから、私も続けて来られた」と感謝していた。