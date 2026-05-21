自動車を保有している人には、毎年5月頃に自動車税の納付書が届きます。同じ車に長年乗っていると、自動車税が例年より高くなり、疑問を感じたことがある人もいるのではないでしょうか。 実は、自動車税は、一定の年数を超えた車に対して税率が上がる仕組みとなっています。本記事では、自動車税が高くなる理由と具体的な金額の変化について整理します。 自動車税が上がるのはなぜ？ 普通自動車を所有している人