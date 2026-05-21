アニバーサリー・イヤー中日は20日、阪神に7点差を大逆転されて敗れるという醜態を演じ、借金は今季ワーストの14に膨らんだ。開幕直後から最下位を独走し、井上一樹監督の休養説がくすぶり続けている状況だ。中日は今年、球団創設90周年を迎えているが、アニバーサリー・イヤーには似つかわしくない事態が続いている。【写真を見る】早くも名が挙がるドラゴンズ次期監督の有力候補たち外部招聘の可能性もスポーツ紙デスクに