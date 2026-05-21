5月20日夕方、熊本県嘉島町で、乗用車と原付バイクが衝突しました。原付バイクは男子高校生が違法な2人乗りをしていました。 【写真を見る】違法2人乗りの原付バイクと乗用車が衝突運転の男子高校生が意識不明の重体事故直前にはパトカーから停止を求められる…熊本・嘉島町 現場の様子が激しい事故を物語る 記者「現場には広範囲にガラスが散らばっていて、当時の衝撃の強さがうかがえます」 事故の状況は―