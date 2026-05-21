5月20日夕方、熊本県嘉島町で、乗用車と原付バイクが衝突しました。原付バイクは男子高校生が違法な2人乗りをしていました。

【写真を見る】違法2人乗りの原付バイクと乗用車が衝突 運転の男子高校生が意識不明の重体 事故直前にはパトカーから停止を求められる… 熊本・嘉島町

現場の様子が激しい事故を物語る

記者「現場には広範囲にガラスが散らばっていて、当時の衝撃の強さがうかがえます」

事故の状況は――

20日午後6時ごろ、嘉島町上六嘉の町道交差点で、違法に2人乗りをした原付バイクと乗用車が衝突する事故がありました。警察によりますと、この事故で、原付バイクの男子高校生2人と、乗用車の女性2人、合わせて4人が病院に運ばれました。

原付バイクは違法な2人乗り

原付バイクを運転していた男子生徒（17）は意識不明の重体です。また、一緒に乗っていてけがをしたもう一人の男子生徒は、ヘルメットもかぶっていなかったとみられています。

パトカーの制止を振り切ったか

原付バイクは事故の前、近くですれ違ったパトカーに停止を求められていました。

警察が当時の詳しい状況を調べています。