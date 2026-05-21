24日に大阪でライブ歌手・タレントの松本典子（58）は1年前、同期の芳本美代子、網浜直子と結成したユニット「ID85」で、約30年ぶりにステージに立った。その後も活動を続け、今月24日には大阪での単独ライブを控えている。1992年に、当時ヤクルトスワローズの現役選手だった笘篠賢治氏と電撃結婚。その後、芸能活動を休止し、3人の息子を育て上げた。再びマイクを握るまでの30年余りの軌跡とは。（全3回の第3回）【福嶋剛／ライ