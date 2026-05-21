神戸市出身の俳優、戸田恵梨香さん（37）が5月22日、黒柳徹子さんの長寿トーク番組「徹子の部屋」（テレビ朝日系、午後1時放送）に初出演します。【写真】結婚、出産、細木数子役…話題沸騰中の戸田恵梨香さん「六星占術」「大殺界」などでメディアを席巻した占い師、細木数子さんがモデルのドラマ「地獄に堕ちるわよ」（Netflix）で細木さん役を演じ、話題を集めている戸田さん。デビュー作のNHK朝ドラ「オードリー」（2000年後期