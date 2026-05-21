神戸市出身の俳優、戸田恵梨香さん（37）が5月22日、黒柳徹子さんの長寿トーク番組「徹子の部屋」（テレビ朝日系、午後1時放送）に初出演します。



【写真】結婚、出産、細木数子役…話題沸騰中の戸田恵梨香さん

「六星占術」「大殺界」などでメディアを席巻した占い師、細木数子さんがモデルのドラマ「地獄に堕ちるわよ」（Netflix）で細木さん役を演じ、話題を集めている戸田さん。デビュー作のNHK朝ドラ「オードリー」（2000年後期）では、ヒロインの養母に扮する大竹しのぶさんの少女時代を演じ、人気を博しました。のちに朝ドラ「スカーレット」（2019年後期）でヒロインを務めた際には、自身の成長を実感したと明かします。



また、2020年ごろ亡くなった父は少林寺拳法の師範で、礼儀やあいさつを厳しく教えられたそう。戸田さんが16歳で上京する際に後押ししてくれた父の言葉や、帰省時に実感した家族の愛情など、自身のルーツを振り返ります。



私生活では2020年12月、俳優の松坂桃李さん（37）と結婚し、2023年に第1子を出産。現在は自然の中で過ごしたり、日々の習慣を通じて心を整える日常を大切にしているそうで、自宅ではハーブを育て、料理にいそしんでいるとも。番組では、最新作で激動の人生を演じた経験から得た生活への感謝と、今後の抱負を語っています。