朝乃山大相撲の東前頭10枚目、朝乃山（32）＝本名石橋広暉、富山県出身、高砂部屋＝が夏場所12日目の21日、休場した。師匠の高砂親方（元関脇朝赤龍）によると、11日目に敗れた翔猿戦で足の親指をひねったという。「朝はぱんぱんに腫れていた」と述べ、再出場の可能性を示唆した。ここまで7勝4敗。12日目に対戦が組まれ、9勝2敗で優勝争いの首位に並ぶ琴栄峰は不戦勝。元大関の朝乃山の休場は幕下だった昨年初場所以来17度目。