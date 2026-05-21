スペースXのロゴ＝4月、米カリフォルニア州（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】米実業家イーロン・マスク氏が率いる宇宙開発企業スペースXは20日、新規株式公開（IPO）の目論見書を公開し、米ナスダック市場への上場を正式に表明した。スペースXの上場は、史上最大規模となる可能性がある大型案件として、市場の関心を集めている。ロイター通信によると、目論見書ではスペースXがロケット打ち上げや衛星通信サービス「スタ