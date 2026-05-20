『ユイカ』が、新曲「青春は見えない」を2026年6月8日に配信リリースすることを発表した。本楽曲は、学生時代をコロナ禍で過ごした世代である『ユイカ』が、当時を今の視点で振り返り描いた楽曲だ。“過ぎた後に初めて気付く青春の日々“が歌詞に込められた、“青春は若者だけのものではない”というメッセージを歌った1曲になっているという。本日より、TikTok・YouTube・Instagramでのショート音源の先行配信も開始した。リリー