カマタマーレ讃岐 井林章選手 ©KAMATAMARE SANUKI J3カマタマーレ讃岐は、井林章選手（35）が明治安田J2・J3百年構想リーグのシーズン終了をもって現役を引退すると発表しました。地域リーグラウンド最終戦、2026年5月24日（日）のFC大阪戦後に引退セレモニーを行います。ホームの四国化成MEGLIOスタジアム。 井林選手は広島県出身のディフェンダーです。2012年、当