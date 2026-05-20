JASRAC（日本音楽著作権協会）は5月20日、2025年度の著作物使用料の徴収額が約1523億2000万円、分配額が約1518億5000万円となり、いずれも過去最高を更新したと発表した。●サブスクなど「配信」が好調JASRACによると、2025年度の徴収額は前年度比5.4％増（約77億3000万円）の約1523億2000万円だった。なかでも大きく伸びたのが、音楽サブスクなどを含む「インタラクティブ配信」だ。徴収額は約618億2000万円で、前年度比9.6％増と