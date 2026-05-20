２０日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５８円９７銭前後と前日午後５時時点に比べ６銭程度のドル安・円高。ユーロは１ユーロ＝１８４円３３銭前後と同７０銭弱のユーロ安・円高で推移している。 ドル円は、午前９時時点では１５９円００銭近辺で推移していたが、その後、ドルは下落基調となり、午後１時過ぎには１５８円８２銭近辺まで軟化した。米国や日本での金利上昇が