ASOBISYSTEM（アソビシステム）のアイドル展開が、またひとつ大きな見え方を示した。【関連】なぜアイドル衣装は“ファッションアーカイブ”になったのかKAWAII LAB.衣装展にFRUITS ZIPPER、CANDY TUNEら154着が集結2026年7月31日から8月2日にかけて東京・お台場、青海周辺エリアで開催される『TOKYO IDOL FESTIVAL 2026（トーキョーアイドルフェスティバル） supported by にしたんクリニック』には、同社所属の10組の出演が決