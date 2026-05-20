◇大相撲夏場所１１日目（２０日、東京・両国国技館）第６３代横綱のしこ名を継承したモンゴル出身で東三段目６枚目・旭富士（伊勢ケ浜）が、幕下最下位格付け出しの大森（追手風）との５勝０敗同士の対決を寄り切って制し、無傷の６連勝とした。昨年、金沢学院大で全日本相撲選手権で準優勝し、今場所デビューした大森との注目の一番。館内が緊張感に包まれる中、立ち合いで左のまわしを取られ、我慢の展開となったが、じりじ