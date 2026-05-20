5月19日（現地時間）、Googleは開発者向けイベント「Google I/O」の基調講演を実施し、同社の生成AI「Gemini」の各種最新機能を発表した。 Google/アルファベットのスンダー・ピチャイCEO Google独自のTPUは第8世代に 基調講演の冒頭では、Gemini動作の基礎となっているGoogle独自の生成AI向けプロセッサーユニット「TPU」の最新世代が発表された。TPUは生成AIに特化したASICで、最新の第8世代は、学習特