歌手の中島美嘉の夫・馬谷勇が、夫婦でステージに立つ貴重な姿を披露し、注目を集めている。【映像】中島美嘉の貴重な夫婦ショット2023年2月、ギタリストの馬谷勇との結婚を報告した中島。Instagramでは仕事やプライベートについて発信しており、ライブのオフショットやリハーサル風景、「ちらりと旦那様が」「さりげない2ショットうれしい」と話題になった旅行中のプライベートショットなども披露してきた。貴重な夫婦ショッ