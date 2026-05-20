女優の吉田羊が20日、インスタグラムのストーリーズを更新。物議をかもす医療行為をめぐる思いをつづった。吉田は、染谷将太（33）主演で現在公開中の映画「廃用身」（吉田光希監督）を鑑賞したことを報告。老齢期医療や介護の現場で、廃用身（まひなどにより、回復の見込みがない手足のこと）をめぐる若き医師と患者、その家族のあり方などを問う作品に、「要介護の父と、彼を毎日お世話してくれている姉を思った」と言及した。介