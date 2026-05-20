2026年3月、アサヒ飲料の新社長に近藤佳代子さんが就任した。同社において、プロパー初の女性社長だ。「体育会系」の印象が強いアサヒグループにおいて、どのようにキャリアを築いてきたのか。ジャーナリストの永井隆さんが、近藤新社長に聞いた――。（前編／全2回）撮影＝遠藤素子■自分が女性という特別な思いはない――アサヒ飲料に入社したのが1991年。それから35年が経過して、アサヒグループの中核企業では初の女性社長です