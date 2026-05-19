5月15日、YouTuberのあやなんが、筋肉系YouTuber・ぷろたんの動画に出演した。離婚騒動をめぐって世間を騒がせたが、最近の生活を語り、波紋を呼んでいる。あやなんは、2016年に6人組YouTuber「東海オンエア」のしばゆーと結婚し、2人の子どもが生まれたが、2024年に離婚。その後、目立ったYouTuberとしての活動はほとんどなかったが、今回、離婚後の生活が明らかになった。「2023年、あやなんさんは、しばゆーさんも公認して