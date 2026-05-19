Mrs. GREEN APPLEが、5月20日20時30分より＜Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”＞の映像をプレミア公開することを発表した。5月20日はバンド初ライブを行ったことからファンの間で“青りんごの日”と呼ばれている。そんな日に公開されるのは、2024年10月から11月にかけて神奈川・Kアリーナ横浜にて開催された定期公演＜Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”＞のライブ本編だ。なお、その模様を収録した映像作品が2025年7月8日にリリース