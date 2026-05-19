大江裕が本日5月19日に東京・銀座TACTにて大江裕スペシャルライブ at GINZAを開催し、5月13日にリリースした大江裕の師匠である北島三郎こと原譲二の作詩・作曲の新曲「あばよ さよなら／女の夜汽車」を披露した。スペシャルライブではオリジナル曲の他に、一部では水前寺清子の「涙を抱いた渡り鳥」を歌唱し、二部では大江裕がライブやコンサートの時に披露できるようにと加藤登紀子が大江裕にプレゼントした「泣かせてくれよ」を