大江裕が本日5月19日に東京・銀座TACTにて大江裕スペシャルライブ at GINZAを開催し、5月13日にリリースした大江裕の師匠である北島三郎こと原譲二の作詩・作曲の新曲「あばよ さよなら／女の夜汽車」を披露した。

スペシャルライブではオリジナル曲の他に、一部では水前寺清子の「涙を抱いた渡り鳥」を歌唱し、二部では大江裕がライブやコンサートの時に披露できるようにと加藤登紀子が大江裕にプレゼントした「泣かせてくれよ」を歌唱。観客は感動に涙し、ハンカチで目頭を押さえながらステージを見つめていた。

さらに、大江裕の公式YouTube『大江裕のなんか一丁魅せたろかい』では、北島三郎との初対談映像も公開された。YouTube上での対談は北島三郎にとっても初のこと。

なお、今後、大江裕はTikTokにも挑戦することを明かしている。

『大江裕「あばよ さよなら／女の夜汽車」新曲発表会』セットリスト

〜1部〜

1.糸

2.for you

3.時の流れに身をまかせ

4.りんご追分

5.舟唄

6.涙を抱いた渡り鳥

7.ありがとうの歌

8.兄弟仁義

9.函館の女〜薩摩の女〜加賀の女

10.のろま大将

11.女の夜汽車

12.あばよ さよなら

アンコール

13.帰ろかな 〜2部〜

1.糸

2.for you

3.愛燦燦

4.舟唄

5.泣かせてくれよ

6.いっぽんどっこの歌

7.ありがとうの歌

8.兄弟仁義

9.山〜川〜竹

10.のろま大将

11.女の夜汽車

12.あばよ さよなら

アンコール

13.帰ろかな

シングル「あばよ さよなら／女の夜汽車」

2026年5月13日（水）リリース

CRCN-8840 定価：￥1,550（税抜価格 ￥1,409）

収録曲

1.あばよ さよなら 作詩：原譲二 / 作曲：原譲二 / 編曲：遠山敦

2.女の夜汽車 作詩：原譲二 / 作曲：原譲二 / 編曲：遠山敦

3.あばよ さよなら （オリジナル・カラオケ）

4.女の夜汽車 （オリジナル・カラオケ）

5.あばよ さよなら （一般用カラオケ・半音下げ）

6.女の夜汽車 （一般用カラオケ・半音下げ）

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