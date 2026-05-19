7万6000分の2万、これは全国の寺のうち住職がいないと推計される寺院の数です。約4分の1を占めるとされるこうした寺は増加傾向にあるといいます。こうした寺を守り復活させようと、地域住民と日本ファンである外国人たちの新しい取り組みを取材しました。和歌山県にある世界遺産・熊野古道。観光客が多く訪れる場所ですが、周辺のお寺が存続のピンチに陥っています。200年以上の歴史を誇る旧寳光寺。一見するときれいに見えますが