女優の後藤久美子、フランスの元Ｆ１レーサーのジャン・アレジ夫妻の長女エレナ・アレジ・後藤がスタイル抜群な姿を披露した。１９日までに自身のインスタグラムを更新し「Ｍａｙ」とコメントしたエレナ。ショートトップスでおへそを見せ、自撮りでパチリ。多くの「いいね！」が集まり、フォロワーから「美しい」との声が上がった。元祖「国民的美少女」のゴクミとして人気を集めた後藤はアレジ氏と３児をもうけており、長男