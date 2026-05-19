◆パ・リーグ日本ハム―楽天（１９日・エスコンフィールド）楽天・辰己涼介外野手（２９）が先制アーチを放った。両チーム無得点の初回２死。カウント１―２から伊藤が投じた内角高め１５０キロ直球を完璧に捉えた。打球は右翼席中段へ。今季４号ソロで先制点をもたらした。「（伊藤は）リーグで一番いいピッチャーだと思うので、そのピッチャーから先制できたことはよかったです」とコメントした。