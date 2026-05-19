お笑いコンビ「TKO」の木下隆行さん（54）が2026年5月19日にXで、自身が出演する広告に寄せられた言葉に反論した。医療ダイエットの広告に起用美容クリニックのXが5月15日、木下さんを起用した医療ダイエットの広告を公開した。広告には、木下さんが笑顔で両手を広げている写真が使われている。この広告に、あるXユーザーから「金ないんやな」といったコメントが寄せられると、木下さんはこれを引用し、「何があかんの？ お金ない