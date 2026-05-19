俳優の榮倉奈々さんは5月17日、自身のInstagramを更新。“立ってるだけなのに素敵”な姿を披露しました。【写真】榮倉奈々のスタイル抜群ショット「お美しいです奈々ちゃん」榮倉さんはTOD'S（トッズ）の公式Instagramをメンションし、3枚の写真を投稿。1枚目は鏡越しの自身のソロショットで、タイトな黒いベアトップドレスを着用しています。ラフに撮影したカットながら、小顔と圧巻のスタイルが際立つ美しい姿です。ファンからは