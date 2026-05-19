「立ってるだけなのに素敵」榮倉奈々、圧巻スタイルに絶賛の声！ 「身長高いからかっけ〜」「美しい」
俳優の榮倉奈々さんは5月17日、自身のInstagramを更新。“立ってるだけなのに素敵”な姿を披露しました。
【写真】榮倉奈々のスタイル抜群ショット
ファンからは、「やっぱり黒も素敵」「お美しいです奈々ちゃん」「黒素敵」「スッと立ってるだけなのに素敵」「めちゃくちゃかっこいい」「美しいです」「かわい〜い！」「身長高いからかっけ〜」「ドレス姿めっちゃセクシーで素敵です」と、絶賛の声が集まりました。
(文:中村 凪)
【写真】榮倉奈々のスタイル抜群ショット
「お美しいです奈々ちゃん」榮倉さんはTOD'S（トッズ）の公式Instagramをメンションし、3枚の写真を投稿。1枚目は鏡越しの自身のソロショットで、タイトな黒いベアトップドレスを着用しています。ラフに撮影したカットながら、小顔と圧巻のスタイルが際立つ美しい姿です。
同ブランドのポップアップを告知4月16日にも「〈TOD'S VACANZE ITALIANE〉 春夏アイテムのPOPUP開催中」と、同ブランドのポップアップを告知していた榮倉さん。コメントでは、「足きれい」「素敵です」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)