広島の中村奨成外野手が、１９日のＤｅＮＡ戦（マツダ）から１軍合流することが１８日、決まった。マツダで取材に応じ、「もちろん個人的に成績が出れば、万々歳ですけどチームも５位。まだまだ、あと１００試合ぐらいある。巻き返せると思いますし、とにかく優勝に向かってチームの力になれれば」と意気込んだ。９年目で初の開幕１軍を勝ち取った今季は２２試合で打率１割６分９厘、０本塁打、０打点と結果を残せなかった。４