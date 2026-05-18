広島の中村奨成外野手が、１９日のＤｅＮＡ戦（マツダ）から１軍合流することが１８日、決まった。マツダで取材に応じ、「もちろん個人的に成績が出れば、万々歳ですけどチームも５位。まだまだ、あと１００試合ぐらいある。巻き返せると思いますし、とにかく優勝に向かってチームの力になれれば」と意気込んだ。

９年目で初の開幕１軍を勝ち取った今季は２２試合で打率１割６分９厘、０本塁打、０打点と結果を残せなかった。４月３０日に抹消された直後は、実戦のない３軍で調整。不振の原因は「“よそいき”になってた感じがあった」と自己分析する。その後にファーム・リーグで５試合に出場。打率２割５分ながら、１７日の阪神戦（米子）では三塁線を破る痛烈な二塁打を放ち、４試合連続安打。「状態うんぬんより、１軍に上げてもらうので、チームが勝てるように貢献したい」と力を込めた。

中村奨とともに、佐々木泰内野手も１軍復帰する。２年目の今季は開幕から４番を任されたものの、打率１割８分と低迷。４月中旬以降は下位打線での起用が続き、今月５日に２軍降格。ファーム・リーグでは７試合で打率３割４分５厘という好成績。外野守備にも取り組んでいた。１７日にはドラフト１位・平川蓮外野手が、体調不良で抹消となっていた。