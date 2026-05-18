迅速な初期消火で火災の拡大を防いだとして、徳島市の夫婦に5月18日、消防署から感謝状が贈られました。感謝状が贈られたのは、火災現場で初期消火を行った大西人史さんと大西俊美さん夫婦です。贈呈式では、徳島市東消防署の角瀬賢三署長から感謝状が手渡されました。大西さん夫婦は2025年3月、徳島市のマンションでモバイルバッテリーが火元となる火事が起きた際、隣の部屋で発生した火事に気付き、火事が広がるのを防ぎま