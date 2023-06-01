女優剛力彩芽（33）が17日、都内で舞台「四畳半神話大系」（東京・新国立劇場中劇場など）初日前会見に登壇した。さえない大学3年生の主人公（伊野尾慧）が、学生生活をやり直そうと複数の平行世界で奮闘する物語。。お酒を愛するキャラクター「羽貫さん」を演じる剛力は、ロングヘアーに黒のジャケットを羽織った、ギャル系のビジュアルで登場した。同作のアニメ版を手がけたヨーロッパ企画の上田誠氏が、舞台版も脚本と演出を