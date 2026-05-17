「2番・一塁」で先発出場【MLB】Wソックス - カブス（日本時間17日・シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手は16日（日本時間17日）、本拠地で行われたカブス戦に「2番・一塁」で先発出場。2打席連発となる17号本塁打を放った。ついに本塁打数でリーグトップのアーロン・ジャッジ（ヤンキースに）に並びリーグトップとなった。メジャー移籍後初の1試合2発だ。第2打席に続き、3打席目でも豪快にアーチを描いた。3-0で迎え