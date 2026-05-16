「離れたいのに戻ってしまう…」不倫関係に依存し始めた女性の特徴
「もうやめよう」と決めたはずなのに、連絡が来るとまた気持ちが揺れてしまう。不倫関係でそんな状態を繰り返す女性は少なくありません。“好き”という感情だけでなく、「離れられない」という気持ちが強くなっているのでしょう。気づかないうちに、関係に依存しているケースも少なくありません。
連絡ひとつで気分が大きく変わる
返信が来ると安心する。逆に、連絡がないだけで落ち着かなくなる。その日の気分が相手の反応に左右されている状態は、関係の影響が強くなっているサインです。気づけば、スマホを何度も確認することが増えていきます。
自分の予定より相手を優先してしまう
「彼と会えるなら自分の予定を変えてもいい」ということが増えるほど、生活の中心が相手寄りになっていきます。最初は無理しているつもりがなくても、その積み重ねで自分のペースを見失いやすくなっていくでしょう。
苦しいのに関係を切れない
会ったあとに落ち込む。不安になることも多い。それでも、「完全に離れるほうがつらい」と感じてしまっていませんか？その状態を繰り返すほど、関係を切りにくくなっていきます。
依存に近づいているときは、“幸せ”より“不安”の比重が大きくなりやすいもの。離れたいのに戻ってしまう状態が続いているなら、その関係が今の自分に何を与えているのか、一度冷静に見直してみることも必要かもしれません。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼結局大事なのは自分。不倫が“奥さんバレした瞬間”男性が取りがちな行動