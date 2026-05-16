SABON×キンプトン新宿東京♡爽やかな柚子香る限定アフタヌーンティー

SABON（サボン）の人気夏季限定「ミンティスパーク・ユズ コレクション」の世界観を表現した特別なアフタヌーンティー「Minty Spark Yuzu Cooling Afternoon Tea」が、キンプトン新宿東京にて2026年6月11日（木）から開催されます。ペパーミントとユズが織りなす爽やかな香りを、スイーツやセイボリーで美しく再現♡夏のご褒美時間にぴったりの限定体験です。

SABONの香りを味わう特別メニュー

「Minty Spark Yuzu Cooling Afternoon Tea」は、SABONの「ミンティスパーク・ユズ コレクション」をテーマにした期間限定アフタヌーンティー。

会場はキンプトン新宿東京2階「ディストリクト ブラッスリー・バー・ラウンジ」で、2026年6月11日（木）～8月31日（月）まで開催されます。

料金は、スタンダードプランが平日7,000円、土日祝7,800円。プレミアムプランは平日9,800円、土日祝10,600円です。（消費税込み・サービス料15%別）

プレミアムプラン限定では、「ホワイトチョコムースと柚子ミントジュレ」と、スペシャルドリンク「ユズミントブランシェ」も登場。前日の16時までの事前予約制で、120分ゆったり楽しめます。

HIBIKAの限定ギフト登場♡9周年を祝う特別アニバーサリーアソート

爽やかなスイーツ＆セイボリー

7種のスイーツは、夏らしい爽快感と華やかさが魅力♡「ウィークエンドシトロン」は、レモンをたっぷり使ったしっとり生地に、マスカルポーネクリームを合わせた一品。

「ミントライムゼリー」は、ライムの酸味と摘みたてミントの清涼感が広がります。

そのほか、「柚子シュークリーム」「メレンゲ柚子ショコラ」「タルトマンゴーローズ」「青りんごミントムース」「ベイクドチーズオレンジ」など、フルーツやハーブを贅沢に使用したラインアップが揃います。

プレミアムプラン限定の「ホワイトチョコムースと柚子ミントジュレ」は、濃厚なホワイトチョコムースに柚子ミントジュレとシャンパンジュレを重ねた特別スイーツ。

ミントパウダーのスモーク演出も加わり、まるでSABONの香りに包まれるような体験が楽しめます。

セイボリーは全3種。「真鯛のカルパッチョ・ミンティスパークユズ“ソルトスクラブ”」は、SABONのボディスクラブをイメージした“食べられるボディスクラブ”が印象的。

さらに、「グリーンピースムース・柚子ミントゼリー」や、「柚子胡椒チキンサンドウィッチ」など、爽やかな柚子とハーブを取り入れた夏らしい味わいが揃います。

ギフト付きで夏のご褒美時間に♡

アフタヌーンティー利用者には、SABONの「ヘッドスクラブ リフレッシング」「ボディスクラブ スパークリング・ユズ」のサンプルや、スペシャルギフトチケットをプレゼント。

さらに、対象のSABON店舗で550円以上購入すると、「シャワーオイル スパークリング・ユズ 100mL」がもらえる特典も用意されています。

また、ルミネ新宿店で購入した方には、アフタヌーンティーを10％OFFで予約できるスペシャルチケットも配布。香りと美食が融合した、SABONならではの世界観を存分に楽しめる夏限定イベントです♪

夏限定の癒やし空間を体験して

SABONとキンプトン新宿東京が贈る「Minty Spark Yuzu Cooling Afternoon Tea」は、香り・味覚・ビジュアルのすべてで“涼やかな夏”を感じられる特別なアフタヌーンティー♡

大切な人とのお出かけや、自分へのご褒美タイムにもぴったりです。数量限定のギフト特典もあるので、気になる方は早めの予約をおすすめします♪