歌舞伎俳優の片岡愛之助が13日、オフィシャルブログを更新。４日に老衰で死去したアニメ『ルパン三世』シリーズの音楽などで知られる作曲家でジャズピアニストの大野雄二さんを追悼した。 この日、「心よりお悔み申し上げます」と題してブログを更新した愛之助は、「アニメ『ルパン三世 PART２』（1977年）より、『ルパン三世のテーマ』をはじめとする楽曲を多く手がけられた作曲家・ジャズピアニストの大野雄二様」と切り出し、