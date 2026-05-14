―［結婚につながる恋のはじめ方］― 皆さん、こんにちは。結婚につながる恋のコンサルタント、山本早織です。◆結婚相談所に20代の若者たちが急増最近、婚活現場である「異変」が起きています。それは、20代の若者たちが、いわゆる「最後の砦」と思われていた結婚相談所に、次々と駆け込んでいるという事実です。かつて結婚相談所といえば「モテない人が行く場所」「30代・40代が焦って行く場所」というイメージでした。