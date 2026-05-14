プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「基本！大根の味しみ煮物」 「高野豆腐の卵とじ」 「アスパラとニンジンの酢みそがけ」 の全3品。 定番の和定食。イカと大根の煮物は作り置きすると、味がなじんでよりおいしくいただけます。【主菜】基本！大根の味しみ煮物 ©Eレシピ 調理時間：30分 カロリー：208Kcal レシピ制作：フードコーディネーター山下 和美 材料（2人分） イ