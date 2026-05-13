箱の中から猫パンチ！ 絶対に出ない強い意志YouTubeチャンネル「ayusukesuke」では、ビールの空き箱から絶対に出ようとしないスコティッシュフォールドの愛らしい様子が配信され、動画のコメント欄には「何回見ても癒やされる」「伝説的なかわいさ！」の声が続出しました。【画像5枚】こりゃ「また見る」わ…！これが、伝説の“ビール箱猫”です！かわい〜〜！！注目を集めたのは「ビール箱猫」という動画。ビールの空き箱が気