５月11日に「FIFAワールドカップ2026 DAZNキックオフカンファレンス」が開催され、DAZNアンバサダーの成田凌さんと桐谷美玲さん、DAZNドリームリーダーの内田篤人氏が出席した。数々の話題作に出演している売れっ子役者２人は、イベント内で“世界”を体感。まず、モロッコ代表FWユセフ・エン＝ネシリが、カタールW杯でヘディングシュートを決めた際の最高到達点、２メートル78センチのパネルが運び込まれ、成田さんがジャンプ