「おしゃれで手頃な『IKEA』の家具や雑貨が欲しいけれど、北海道には店舗がないし、オンラインだと送料が気になる……」そんな北海道にお住まいのインテリア好きの皆様に、待望の朗報です！ 2026年5月20日（水）から11月中旬までの期間限定で、北海道初となる『IKEAポップアップストア in 当別町』がオープンします。 会場となるのは、札幌中心部から車で約40分の場所にある『北欧の風 道の駅とうべつ』。 なぜこの場所が