5人組グループ・嵐の櫻井翔がMCを務める、11日放送のフジテレビ系ゲームバラエティー『真剣遊戯！THEバトルSHOW』（毎週月曜後8：00）では、Hey! Say! JUMPの伊野尾慧率いる“アイドル俳優軍”と“芸人バラエティ軍”が対決。“アイドル俳優軍”には、浮所飛貴（ACEes）、影山優佳、佐野晶哉（Aぇ! group）、山崎育三郎、吉田沙保里が集結。対する“芸人バラエティ軍”はリーダーに児嶋一哉（アンジャッシュ）を迎え、柿谷曜一