伊野尾慧、“アイドル俳優軍”で活躍したのは「僕以外（笑）」 佐野晶哉、浮所飛貴ら率いて“芸人バラエティ軍”と対決
5人組グループ・嵐の櫻井翔がMCを務める、11日放送のフジテレビ系ゲームバラエティー『真剣遊戯！THEバトルSHOW』（毎週月曜 後8：00）では、Hey! Say! JUMPの伊野尾慧率いる“アイドル俳優軍”と“芸人バラエティ軍”が対決。“アイドル俳優軍”には、浮所飛貴（ACEes）、影山優佳、佐野晶哉（Aぇ! group）、山崎育三郎、吉田沙保里が集結。対する“芸人バラエティ軍”はリーダーに児嶋一哉（アンジャッシュ）を迎え、柿谷曜一朗、草薙航基（宮下草薙）、中岡創一（ロッチ）、松丸亮吾、ゆうちゃみが集う。
【番組カット】真剣勝負！祈るように対決を見守る伊野尾慧、佐野晶哉、浮所飛貴ら
同番組は、主宰に櫻井を迎え、各6人で構成されるアイドル俳優軍と芸人バラエティ軍が、番組オリジナルのゲームで真剣勝負を繰り広げる新たなゲームバラエティー。それぞれのプライドを背負い、絶対に負けられない合戦が幕を開ける。
今回両軍が挑戦する遊戯は、知力の遊戯・ゴチャ文字さんが並んだ、心理の遊戯・カケヒキあっち向いてホイ、そして新遊戯・ギリ斬りすき間スラッシュの3つ。各遊戯の前に作戦会議を実施し、誰がどの遊戯に挑戦するのか、どんな作戦でいくのかを話し合うことができる。相手軍の調子をうかがいつつどう攻めていくのか、戦略が重要に。
第一の遊戯・ゴチャ文字さんが並んだに挑むアイドル俳優軍リーダー伊野尾は「自信あります！」と気合十分。チームメートの影山が頼りになると明かし、「影山さんの指示のもと動こうと思います！」と意気込む通り、開始早々「影山さん!!」の声が飛び交う。見守る櫻井は、影山の解答までのスピードに「すごすぎる！」と驚がくし、対する芸人バラエティ軍リーダー児嶋も「横から見ていたけど分からなかった…すごい！」と感心。芸人バラエティ軍の要・松丸は「ヤバい、プレッシャーだ…」と気圧される様子をみせつつも、「謎解き問題を作る時によくやること。僕の仕事なんです！」と負けられない展開に。
わずかなすき間を両縁に当たることなく刀を振り下ろすことができるかを競う新遊戯・ギリ斬りすき間スラッシュ。1回戦はすき間7センチメートル、2回戦・5センチメートル、3回戦・3センチメートルと、挑戦回数を重ねるごとにすき間の幅は狭くなり、挑戦者に緊張感が漂う遊戯である。幅7センチに挑戦する吉田は「オリンピックの決勝みたい…」と緊張の面持ち。大舞台を経験した吉田は7センチのすき間に刀を振り下ろすことができるのか。さらに伊野尾が3回戦に登場。「失敗するとオンエアされない可能性ある!?」と言うが、チームメートからの「成功すれば超かっこいいです！」の声を受け笑顔で挑戦。果たして結果は。
さらに心理の遊戯・カケヒキあっち向いてホイでは、プライベートでも仲良しでライバル（!?）の浮所＆松丸による対決が実現。「人生で感じたことないプレッシャーだ…」と弱気な浮所に松丸が言葉巧みに猛追撃。浮所はメンタリスト直伝の話術に翻弄（ほんろう）されず点数を獲得することができるのか。このほか、佐野＆ゆうちゃみ、影山＆草薙らも挑戦する。
■アイドル俳優軍リーダー・伊野尾慧（Hey! Say! JUMP）／芸人バラエティ軍リーダー・児嶋一哉（アンジャッシュ）コメント
――リーダーから見て、自軍の活躍っぷりはいかがでしたか。
児嶋：まんべんなくみんな活躍したんじゃないかなというくらい、それぞれに見せ場がありました。最高のチームワークでしたね。遊戯の合間に作戦会議をするんですけど、僕と中岡と草薙の芸人3人がすごく消極的で（笑）。普通、芸人って“次、俺にやらせてください！”とか言うと思うんだけど、“いや、ちょっと怖いから…”って言い合って（笑）。柿谷さん、ゆうちゃみ、松丸くんにだいぶ助けられました。そんなところもぜひ見てほしいですね。
伊野尾：（児嶋のコメントを受け）うちは…僕以外のメンバーはかなり活躍されていました（笑）。僕は見守る側でしたけど、“カケヒキあっち向いてホイ”は見ていてもドキドキしましたし見応えがありました。展開によっては戦略性がありそうだし、いつかチャレンジしてみたいですね。今回、後輩の佐野くんと浮所くんと仕事をするのはほぼ初めてでした。それが新鮮だったし、バラエティーを頑張っている姿を見れてすごくうれしかったです。ぜひ2人にも注目して見ていただけたらうれしいです！
――今回の遊戯を通して誰がキーパーソンになりますか。
伊野尾：詳細は言えないんですけど、児嶋さんのあの30点！のちのち効いてくる30点がおもしろかったです（笑）。
児嶋：あれはあれでプレッシャーあったよ（笑）。伊野尾くんがどのくらい映っているのか…そこも見どころですね（笑）。意外と両キャプテン映っていない可能性もあるけど、それくらい他のみんなが活躍してくれたので！楽しみにしていてください！
伊野尾：“あっち向いてホイ”が見応えあったから、あそこがボリューミーになったら、僕キュッキュッとなってる可能性ありますね（笑）。相当盛り上がった証拠として楽しみにしていただけたら！
同番組は、主宰に櫻井を迎え、各6人で構成されるアイドル俳優軍と芸人バラエティ軍が、番組オリジナルのゲームで真剣勝負を繰り広げる新たなゲームバラエティー。それぞれのプライドを背負い、絶対に負けられない合戦が幕を開ける。
今回両軍が挑戦する遊戯は、知力の遊戯・ゴチャ文字さんが並んだ、心理の遊戯・カケヒキあっち向いてホイ、そして新遊戯・ギリ斬りすき間スラッシュの3つ。各遊戯の前に作戦会議を実施し、誰がどの遊戯に挑戦するのか、どんな作戦でいくのかを話し合うことができる。相手軍の調子をうかがいつつどう攻めていくのか、戦略が重要に。
第一の遊戯・ゴチャ文字さんが並んだに挑むアイドル俳優軍リーダー伊野尾は「自信あります！」と気合十分。チームメートの影山が頼りになると明かし、「影山さんの指示のもと動こうと思います！」と意気込む通り、開始早々「影山さん!!」の声が飛び交う。見守る櫻井は、影山の解答までのスピードに「すごすぎる！」と驚がくし、対する芸人バラエティ軍リーダー児嶋も「横から見ていたけど分からなかった…すごい！」と感心。芸人バラエティ軍の要・松丸は「ヤバい、プレッシャーだ…」と気圧される様子をみせつつも、「謎解き問題を作る時によくやること。僕の仕事なんです！」と負けられない展開に。
わずかなすき間を両縁に当たることなく刀を振り下ろすことができるかを競う新遊戯・ギリ斬りすき間スラッシュ。1回戦はすき間7センチメートル、2回戦・5センチメートル、3回戦・3センチメートルと、挑戦回数を重ねるごとにすき間の幅は狭くなり、挑戦者に緊張感が漂う遊戯である。幅7センチに挑戦する吉田は「オリンピックの決勝みたい…」と緊張の面持ち。大舞台を経験した吉田は7センチのすき間に刀を振り下ろすことができるのか。さらに伊野尾が3回戦に登場。「失敗するとオンエアされない可能性ある!?」と言うが、チームメートからの「成功すれば超かっこいいです！」の声を受け笑顔で挑戦。果たして結果は。
さらに心理の遊戯・カケヒキあっち向いてホイでは、プライベートでも仲良しでライバル（!?）の浮所＆松丸による対決が実現。「人生で感じたことないプレッシャーだ…」と弱気な浮所に松丸が言葉巧みに猛追撃。浮所はメンタリスト直伝の話術に翻弄（ほんろう）されず点数を獲得することができるのか。このほか、佐野＆ゆうちゃみ、影山＆草薙らも挑戦する。
■アイドル俳優軍リーダー・伊野尾慧（Hey! Say! JUMP）／芸人バラエティ軍リーダー・児嶋一哉（アンジャッシュ）コメント
――リーダーから見て、自軍の活躍っぷりはいかがでしたか。
児嶋：まんべんなくみんな活躍したんじゃないかなというくらい、それぞれに見せ場がありました。最高のチームワークでしたね。遊戯の合間に作戦会議をするんですけど、僕と中岡と草薙の芸人3人がすごく消極的で（笑）。普通、芸人って“次、俺にやらせてください！”とか言うと思うんだけど、“いや、ちょっと怖いから…”って言い合って（笑）。柿谷さん、ゆうちゃみ、松丸くんにだいぶ助けられました。そんなところもぜひ見てほしいですね。
伊野尾：（児嶋のコメントを受け）うちは…僕以外のメンバーはかなり活躍されていました（笑）。僕は見守る側でしたけど、“カケヒキあっち向いてホイ”は見ていてもドキドキしましたし見応えがありました。展開によっては戦略性がありそうだし、いつかチャレンジしてみたいですね。今回、後輩の佐野くんと浮所くんと仕事をするのはほぼ初めてでした。それが新鮮だったし、バラエティーを頑張っている姿を見れてすごくうれしかったです。ぜひ2人にも注目して見ていただけたらうれしいです！
――今回の遊戯を通して誰がキーパーソンになりますか。
伊野尾：詳細は言えないんですけど、児嶋さんのあの30点！のちのち効いてくる30点がおもしろかったです（笑）。
児嶋：あれはあれでプレッシャーあったよ（笑）。伊野尾くんがどのくらい映っているのか…そこも見どころですね（笑）。意外と両キャプテン映っていない可能性もあるけど、それくらい他のみんなが活躍してくれたので！楽しみにしていてください！
伊野尾：“あっち向いてホイ”が見応えあったから、あそこがボリューミーになったら、僕キュッキュッとなってる可能性ありますね（笑）。相当盛り上がった証拠として楽しみにしていただけたら！