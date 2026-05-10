【J1百年構想リーグ WEST第16節】(アイスタ)清水 1-1(PK4-3)福岡<得点者>[清]オ・セフン(75分)[福]碓井聖生(70分)<警告>[清]吉田豊(87分)、千葉寛汰(88分)[福]奥野耕平(53分)、重見柾斗(63分)、名古新太郎(87分)主審:小屋幸栄└清水が福岡とのPK戦を制して3連勝! 韓国代表オ・セフンはチームトップの今季7点目