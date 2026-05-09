【サーティワン】のモバイルアプリ「31Club（サーティワンクラブ）」は、ダウンロードしていますか？ 会員登録後に、サーティワンで買い物するごとに貯められるアイスマイルに応じた会員限定の特典があるんです。今回は、モバイルオーダー限定で買える「特別グッズ」があるとの情報をキャッチ。2026年5月10日までの期間限定かつ数量限定のグッズなので、アプリを使っている人もそうでない人も